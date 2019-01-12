Кадры с места взрыва в Париже

В центре французской столицы в субботу утром в результате утечки газа прогремел взрыв - пострадали более трех десятков человек.

Инцидент случился около 9.00 по местному времени (10.00 по кишиневскому времени) на улице Тревиз в Париже. В результате загорелось здание. Были выбиты стекла в соседних зданиях.

Взрыв прогремел в Париже: есть ли среди пострадавших граждане Молдовы>>>

При взрыве и пожаре пострадали 36 человек, 12 из них, в том числе трое пожарных, получили тяжелые ранения, заявил сотрудник пожарной службы Эрик Мулен. Жизнь пятерых человек, среди которых двое пожарных, находится под угрозой.

В посольстве Молдовы во Франции выясняют, есть ли среди получивших травмы граждане РМ.