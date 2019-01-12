"Желтые жилеты" снова протестуют во Франции

Смотрите прямую трансляцию с девятой общенациональной акции протеста, которая проходит в субботу во Франции.

Несанкционированный митинг проходит во многих городах этой страны. МВД Франции заявило ранее, что в общей сложности ожидается до 50 тысяч протестующих. Также правоохранители не исключили того факта, что могут быть очередные провокации.

Власти провинции Берри приняли решение о закрытии в субботу музеев, городских парков и муниципальных зданий. Акции протеста ожидаются также в Бордо, Марселе, Тулузе, Лионе, Страсбурге, Лилле, Нанте, Ренне.

Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей Франции с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин, затем к нему прибавился ряд других.

Протестные акции "желтых жилетов" уже неоднократно приводили к столкновениям с полицией и актам вандализма.