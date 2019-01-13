Буйная белка навела страх на полицейских в США - улетное видео

В это невозможно поверить, но несколько американских полицейских испугались белки. Грызун навел на них такой ужас, что один из полисменов забрался на стул, а второй просто побоялся оказаться один на один со зверьком. Испугался и оператор, который вел видеосъемку с места событий. Крики и страх наполнили холл полицейского участка... Но, как потом пояснили в полиции, о страхе и речи не было. Это был тактически ход офицеров.

Инцидент произошел в участке округа Мак-Генри в Иллинойсе. Сотрудники управления опубликовали видео, на котором они ловят белку в участке. Кадры появились на странице полиции в Facebook.

Комичную ситуацию офицеры назвали "тестом", во время которого полицейские могут доказать, что им под силу поймать любого "недисциплинированного субъекта". Вдохновение для "спецоперации" они почерпнули из образа Рокки, который ловил курицу.

"Если вы можете справиться с белкой, то мы не знаем, с чем вы не можете справиться!", — написали сотрудники полиции.

Также они отметили, что "с мистером Белкой все хорошо, он не пострадал".

В разделе комментариев полиция Иллинойса отметила, что офицер стоит на стуле в начале ролика "не потому, что он напуган", а потому, что это "тактический подход полиции".