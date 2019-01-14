Забавное видео о многолетней войне кошек против елок

Улыбнитесь, для вас снимают - смотрите смешное видео о том, как кошки не могут ужиться с елками.

Наверное, многим владельцам домашних животных знакома ситуация, которая демонстрируется в видео.

Кошек действительно привлекают ярко украшенные праздничные деревья. Если у вас есть кошка, то новогодняя елка обязательно будет опрокинута - такой вывод можно сделать, посмотрев этот ролик.

Домашние питомцы играют с елочными игрушками, взбираются до самой вершины дерева, пытаются грызть ветки - это далеко не все, что кошки любят делать с приходом зимних праздников.

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