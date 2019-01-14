Девочка в смешном кокошнике "зажгла" на утреннике в детском саду – видео

Родители этой девочки даже не подозревали, что после новогоднего утренника в детском саду их дочь станет звездой YouTube.

Забавное ЧП произошло на новогоднем утреннике в детском саду. Все началось еще до начала праздника, когда родители одной из девочек неправильно надели своей дочери кокошник. Из-за этого все пошло наперекосяк. Во время танца красивый головной убор превратился в смешной козырек. Но девочка не растерялась, несмотря на смешки из зала, и продолжила выступление. Смотрите, что из этого получилось.

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