Ах, эта девушка с гитарой: горячая шатенка "зажгла" круче рокеров – видео

Молодая британка Джесc Гринберг давно "захватила" Интернет исполнением акустических кавер-версий рок и поп-хитов, а также майками с низким вырезом.

Но пользователей соцсетей это не смущает. Напротив, шутят они, если присмотреться, то можно заметить гитару. Но шутки шутками, а девушка действительно талантлива сыграла и перепела хит группы AC/DC Highway to hell.

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К сожалению, новые видеоролики в последнее время девушка не выкладывает. Может быть это было связано с ее учебой в финансово-экономическом вузе, который, судя по фото в социальных сетях, она недавно окончила. Джессика, не пропадай. Ждем от тебя нового драйва!