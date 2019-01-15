Невероятное зрелище: что происходит с мыльным пузырем на морозе - видео

Смотрите видео, на котором в замедленной съемке запечатлено, как мыльный пузырь на морозе наполняется невероятными узорами. Мороз-художник искусно выполнил свое дело.

Это похоже на магию, но ничего сверхъестественного в этом приеме нет. При температуре минус 10 градусов по Цельсию (и еще ниже) любой мыльный пузырь превращается в такой чудесный шар.

Видео было снято в Канаде. На улице минус 35 градусов.

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