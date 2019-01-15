Ящерица с аквалангом удивила биологов - видео

На этих кадрах вы увидите, что ящерицы способны запасать воздух, как аквалангисты, и использовать его несколько раз.
Два биолога, Нил Лосин и Нейт Даппен, едины в любви к ящерицам. Их интересует все, что касается этих братьев наших меньших.
В том числе, как те могут длительное время пребывать под водой.
Оказалось, что без атмосферного воздуха ящерицы способны обходиться не долго, а очень долго. Каким образом? Два любознательных исследователя сумели запечатлеть это на видео.
Фрагмент их фильма опубликован на YouTube-канале Smithsonian Channel.
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