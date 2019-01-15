Соло на стеклотаре на улицах Хельсинки - задорное видео, чтобы войти в ритм дня

Исполнитель привлекает слушателей серьезной музыкой, а особую любовь он питает к творчеству великого армянского композитора Арама Хачатуряна.
"Танец с саблями" и вальс из "Маскарада" - коронные номера программы.
Заслышав их виртуозное исполнение на пустых бутылках из-под вина, соков и других напитков , люди надолго задерживаются рядом со своеобразным "органом".
Экзотический инструмент и не менее экзотический репертуар - гарантированный путь к успеху!
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