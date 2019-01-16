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Женщина упала в бассейн с голодными акулами - видео

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© Youtube / CGTN

Сотрудница торгового центра в Китае торопилась на совещание и решила сократить путь. Вот только дорогу она выбрала одну из опаснейших, смотрите на видео, что из этого вышло.

Она пробежала по стеклянному мосту, под которым расположены аквариумы с лимонными акулами. Споткнулась и Хищники начинают окружать упавшую жертву.

Через несколько секунд к бассейну подбегают сотрудники торгового центра. Они протягивают женщине руку, но она не может дотянуться.

В итоге несчастную сотрудницу спасли двое охранников. На видео видно, как мужчины спрыгивают в бассейн с акулами и помогают женщине выбраться. После этого охранники вылезают из воды.

Отмечается, что в результате инцидента женщина не пострадала.

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Теги:
чп, женщина, акула, видео
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