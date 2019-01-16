Очень гибкая гимнастка обворожила зрителей смелыми па - видео

Видео с зажигательным выступлением американской гимнастки Кейтлин Охаси стало вирусным в социальных сетях.

Кейтлин исполнила номер под хит короля поп-музыки Майкла Джексона. Но не только великолепный номер восхитил зрителей. Ее выступление было таким необычным, что девушку в шутку обвинили в колдовстве. Пользователи соцсетей уверены, что обычный человек неспособен на такие прыжки и па. Но на кадрах видно, что выступление было настолько бойким и энергичным, что зрители не удержались и также пустились в пляс.

Кстати, о 21-летней гимнастке заговорили еще в апреле 2018 года, тогда Сеть также облетело видео ее номера под музыку Джексона.

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