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Группа Zdob și Zdub покинула Молдову и перебралась в Индию - видео

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© Youtube / MediaPro Music

Смотрите на видео, как молдавская группа Zdob și Zdub экспериментирует с музыкой и объединяет в песне разные культуры.

Крайне нетипичная композиция вышла у молдавской рок-группы Zdob și Zdub. Новое звучание и необычный молдавско-индийский микс - вот чем порадовали своих поклонников музыканты. За сутки клип на песню India mă cheamă ("Индия меня зовет") набрал десятки тысяч просмотров. Пользователи по достоинству оценили новую мелодику группы, отметив оригинальность.

"Надоел мороз и снег? Поехали в теплые страны. Индия нас зовет! Представляем теплый, цветной, солнечный трэвел-клип от Zdob și Zdub о путешествии молдавской шапки в Стране Махараджей", - отмечено на странице группы в соцсети Facebook.

Музыка к песне написана Михаилом Гынку, а автор текста – солист команды Роман Ягупов.

Группа Zdob și Zdub не в первый раз музыкой объединяет разные культуры. В 2018 году она презентовала трек "Balkana Mama", в записи которого приняли участие представители трех стран. В клипе на эту песню снялись сами участники Zdob și Zdub, популярная румынская исполнительница Loredana и российский рэпер Лигалайз. Видео сняли в Бухаресте за один день. Страны, участвовавшие в создании трека, представлены в этом видео в виде трех комнат, в каждой из которых происходит свое действие. В какой-то момент границы между комнатами стираются, объединяя всех участников в зажигательном танце.

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Теги:
Индия, клип, Zdob și Zdub
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