Умопомрачительное зрелище: каскадер показал смертельный трюк - видео

Ростовский экстремал Евгений Чеботарев, чьи видео за последний год приобрели популярность в интернете, решился на очередной опасный трюк.

На первых кадрах ролика видно, как Чеботарев стоит на верхней ступени деревянной конструкции, высота которой составляет 2,2 м. Через пару секунд прямо на него со скоростью 80 км/ч летят два легковых автомобиля. Каскадер подпрыгивает, и зритель, которого, вероятно, уже пробрала дрожь, успокаивается, видя, что герой ролика остается жив.

Правда, настоятельно просит не повторять – непрофессиональное выполнение опасных элементов может плохо закончиться.

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