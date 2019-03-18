11:46 19 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD17.21
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.63
Поиск
Видео

Жителей авиагородка Кишинева в апреле ждет сюрприз

Получить короткую ссылку
214 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Vladimir Polusatov

Современный дизайн, отремонтированная система ливневых стоков, новые лестницы и пандусы: чем удивит жителей столичного авиагородка обновленный подземный переход.

Вопрос с подземками – давняя проблема столицы. Многие из них горожане обходят стороной. Городские власти не спешат навести порядок в переходах. А вот в авиагородке стараниями компании Avia Invest, которая является администратором Международного аэропорта Кишинева, а также Партии "Шор" решили поставить точку и восстановить развязку, которая так необходима местным жителям.

Как выглядел подземный переход до ремонта и каким он будет после - смотрите на фото.

  • Подземный переход в авиагородке до ремонта
    Подземный переход в авиагородке до ремонта
    © Photo : Пресс-служба Международного аэропорта Кишинева
  • Проект подземного перехода в авиагородке
    Проект подземного перехода в авиагородке
    © Photo : Пресс-служба Международного аэропорта Кишинева
1 / 2
© Photo : Пресс-служба Международного аэропорта Кишинева
Подземный переход в авиагородке до ремонта

Идея реабилитации подземного перехода возникла после того, как жители микрорайона обратились к директору Avia Invest Петру Жардану, избранному в парламент по спискам Партии "Шор" по итогам выборов, состоявшихся 24 февраля. Этот подземный пешеходный переход, незаконченный и заброшенный в течение многих лет, очень необходим в данной зоне, где расположен лицей, и каждый день улицу там пересекают множество детей и взрослых.

"Как видно, уже изменился и внешний вид подземного перехода – появились металлические конструкции, которые представляют собой современный дизайн и плюс ко всему имеют практический аспект – защита от дождя. Кроме того, переход будет оснащен пандусами, необходимыми для лиц с ограниченными возможностями", - сказал журналистам Жардан.

Реконструкция перехода планируют завершить к концу апреля. Ремонтные работы оцениваются примерно в 1,5 миллиона леев.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

В Кишиневском аэропорту поселился робот для детей
В аэропорту Кишинева вручили подарки воссоединившимся семьям - видео
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
Жаркие танцы: Наталья Орейро заговорила по-молдавски - эксклюзивные фото
Отремонтированный подземный переход в авиагородке
Жителей авиагородка Кишинева в апреле ждет сюрприз
Население Кишинева
Население Кишинева: цифры и факты

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться