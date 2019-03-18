Жителей авиагородка Кишинева в апреле ждет сюрприз

Вопрос с подземками – давняя проблема столицы. Многие из них горожане обходят стороной. Городские власти не спешат навести порядок в переходах. А вот в авиагородке стараниями компании Avia Invest, которая является администратором Международного аэропорта Кишинева, а также Партии "Шор" решили поставить точку и восстановить развязку, которая так необходима местным жителям.

Как выглядел подземный переход до ремонта и каким он будет после - смотрите на фото.

Подземный переход в авиагородке до ремонта © Photo : Пресс-служба Международного аэропорта Кишинева

Проект подземного перехода в авиагородке © Photo : Пресс-служба Международного аэропорта Кишинева 1 / 2 © Photo : Пресс-служба Международного аэропорта Кишинева Подземный переход в авиагородке до ремонта

Идея реабилитации подземного перехода возникла после того, как жители микрорайона обратились к директору Avia Invest Петру Жардану, избранному в парламент по спискам Партии "Шор" по итогам выборов, состоявшихся 24 февраля. Этот подземный пешеходный переход, незаконченный и заброшенный в течение многих лет, очень необходим в данной зоне, где расположен лицей, и каждый день улицу там пересекают множество детей и взрослых.

"Как видно, уже изменился и внешний вид подземного перехода – появились металлические конструкции, которые представляют собой современный дизайн и плюс ко всему имеют практический аспект – защита от дождя. Кроме того, переход будет оснащен пандусами, необходимыми для лиц с ограниченными возможностями", - сказал журналистам Жардан.

Реконструкция перехода планируют завершить к концу апреля. Ремонтные работы оцениваются примерно в 1,5 миллиона леев.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям