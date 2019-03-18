Встреча Путина с представителями общественности в Симферополе

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, "18 марта президент России Владимир Путин посетит Крым и Севастополь. Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции – Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани. В Севастополе президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 гг. и 1941-1944 гг. "Малахов курган".

Добавляется, что в этот же день в Симферополе Путин проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя и примет участие в торжествах, посвященных празднованию 5-й годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.

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