Толстый кот ворует сало, подготовленное для птиц - видео

Каждый выходит из трудного положения, как может. Смотрите на видео, как кот-экстремал ворует сало, приготовленное для птиц.
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Зимой каждый выживает как может: эту истину доказывает видео, размещенное в соцсетях, - впрочем, смотрите сами!
Каждый выходит из трудного положения, как может. Смотрите на видео, как кот-экстремал ворует сало, приготовленное для птиц.
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То, что бросается в глаза - разительный контраст между суровым видом экипированного и вооруженного "секьюрити" и тем, что он делает.
Почти столько просмотров набрал этот ролик с момента опубликования в соцсетях.
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