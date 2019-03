Что вытворяют монашки, пока их никто не видит: провокационное видео

Произведения легендарной группы Queen, как оказалось, могут быть весьма популярными у современных монашек.

Об этом свидетельствует видео, где они "отрываются" под знаменитое произведение We Will Rock You.

Участницы импровизированного шоу не только исполняют песню хором, но и пускаются в пляс. Ролик с фанатеющими от Queen монахинями выложен на канале Jase the hoo в YouTube.

Монахини числятся в хоре Дочерей Святого Павла, сестринской общины из Бостона. Таким образом становятся ясны истинные причины их пристрастия к музыке.

На кадрах видно, что съемки проходили в помещении. Две монахини стоят, остальные сидят за накрытыми столами. Все они подпевают и в ритм музыке хлопают в ладоши и стучат по столу.

