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Что вытворяют монашки, пока их никто не видит: провокационное видео

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© Youtube / jase the hoo

В сети набирает популярность видеозапись с застолья монашек, во время которого они продемонстрировали своё неравнодушие к знаменитой британской рок-группе: смотрите на видео, что вытворяют монашки, пока их никто не видит.

Произведения легендарной группы Queen, как оказалось, могут быть весьма популярными у современных монашек.

Бывший монах, тренер, герой: кто уберёг тайских детей
© Photo : AP, Ruptly
Бывший монах, тренер, герой: кто уберег тайских детей

Об этом свидетельствует видео, где они "отрываются" под знаменитое произведение We Will Rock You.

Участницы импровизированного шоу не только исполняют песню хором, но и пускаются в пляс. Ролик с фанатеющими от Queen монахинями выложен на канале Jase the hoo в YouTube.

Монахини числятся в хоре Дочерей Святого Павла, сестринской общины из Бостона. Таким образом становятся ясны истинные причины их пристрастия к музыке.

На кадрах видно, что съемки проходили в помещении. Две монахини стоят, остальные сидят за накрытыми столами. Все они подпевают и в ритм музыке хлопают в ладоши и стучат по столу.

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Теги:
видео, монахини
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