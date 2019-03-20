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Вышинский поговорил с Москальковой перед заседанием суда - видео

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (83)
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© Ruptly

Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой перед заседанием суда в Киеве удалось пообщаться с руководителем портала РИА Новости-Украина Кириллом Вышинским.

На видеозаписи, сделанной в зале суда, слышен диалог:

"Что передать родным?" — спросила российский омбудсмен.

"Да, все хорошо, Татьяна Николаевна. Держимся", — ответил Вышинский.

"Все держатся. Мама в курсе, жена в курсе, где находятся? Ее все поддерживают, все наше журналистское сообщество, все за вас переживают и поддерживают близких", — отметила Москалькова.

Ранее Москалькова заявил, что рассчитывает увидеть Вышинского, чтобы оценить его физическое и моральное состояние и посмотреть, как соблюдаются его права. 

© Sputnik / Стрингер
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Она пояснила, что у нее нет разрешения посетить журналиста в СИЗО, поэтому она "специально приехала в суд в день заседания.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая прошлого года отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир уже не раз выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ранее ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (83)

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