Видео: мама сказала "Выше только небо", и он это сделал - без страховки

Трюки на высоте 1500 метров под корзиной воздушного шара так и хочется назвать "улетными" - но смысл этого слова (основной, а не переносный) здесь абсолютно не ко двору.

Танец на шесте Олег Кольвах исполнил легко и вдохновенно, хотя, как он потом признался, были моменты паники и проблемы из-за разряженного воздуха.

Но сказался год серьезной подготовки к "небесной премьере".

Вернее - аван-премьере, поскольку смельчак хочет все повторить в присутствии представителей Книги рекордов Гиннесса.

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