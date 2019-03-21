Игорь Додон об ответственности политического класса - видео

Президент Молдовы Игорь Додон на учредительном заседании парламента обозначил пять целей перед молдавским политическим классом.
Они сформулированы следующим образом: восстановить доверие граждан страны к государственным институтам; совершить экономический скачок путем новой экономической политики, направленной на развитие производства и создание новых рабочих мест; социальное равенство; консолидация государственности и территориальная реинтеграция страны; межэтническое согласие.
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