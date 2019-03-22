Сборная Франции по футболу провела тренировку на стадионе "Зимбру"

Игроки сборной Франции приземлились в молдавской столице лишь в четверг днем, а уже вечером провели свою первую тренировку на кишиневском стадионе "Зимбру", где в рамках группы "Н" в пятницу пройдет матч отборочного турнира на Евро-2020.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Молдова принимает в Кишиневе чемпионов мира по футболу сборную Франции

"Очень важно хорошо начать, набрать как можно больше очков. У нас нет права на ошибку. Это первый матч, в котором мы должны доказать свой высокий уровень... Завтра мы знаем, чего ожидать. У нас будет владение мяча, мы не дадим Молдове комфортных условий, мы должны прессинговать. Надо быть реалистами и забить ранний гол. Нам надо показать свой уровень с первых минут матча", - заявил голкипер сборной Франции Уго Льорис.

Во время тренировки французов у ворот стадиона "Зимбру" собрались около двух десятков поклонников футболистов, которые все время скандировали речевки в поддержку своих любимцев и главного тренера команды Дидье Дешама.

"Мы приехали побеждать. Надеюсь, у нас будет много моментов, чтобы забить гол. Сборная Молдовы - качественная команда. Матч не будет простым. Надеемся дебютировать хорошо", - сказал Дешам.

© Sputnik / Miroslav Rotari Спиридон: после матча с Францией надеемся вернуть болельщиков на стадион

Он обратил внимание, что его подопечным "надо сконцентрироваться и достичь необходимого результата.

"Сложно мотивировать игроков, которые только что завершили матчи в Лиге чемпионов... Мы уважаем Республику Молдова, которая является небольшим государством. Сегодня мы потренируемся на стадионе, почувствуем атмосферу... В любом случае, нам надо сконцентрироваться. Думаю, что условия будут благоприятными", - подчеркнул специалист.

На стадионе во время тренировки французов были усилены меры безопасности. Стоит отметить, что в молдавскую столицу прибыла огромная группа журналистов из Франции.

Смотреть еще видео Послушать радио Прочитать другие новости