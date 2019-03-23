02:42 23 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.25
  • RUB0.27
  • RON4.13
  • UAH0.63
Поиск
Видео

Дедушка, которому за 80, обезвредил вооруженных грабителей – видео

Получить короткую ссылку
328810

Новости

Все новости
Все новости
© video: Daily Mail

Три вооруженных грабителя ворвались в букмекерскую контору с целью легкой наживы, но 83-летний дедушка, находившийся там, дал им отпор. 

Этот интересный случай произошел в одной из букмекерских контор Ирландии и попал на камеру видеонаблюдения. Трое грабителей в капюшонах и с масками, вооруженные молотками и обрезом, ворвались в помещение, где находились три посетителя и менеджер.

Один посетитель моментально убежал, второй залез под стол, а третий – 83-летний Дэнис О'Конор – остался спокойно стоять там. Воспользовавшись тем, что от такого пожилого человека не ждали бы действий, он медленно подошел к двум ворам, напавшим на менеджера, и начал биться с одним из них.

Обручальные кольца.
CC BY 2.0 / SimonShaw / The Rings
Дедушка не понял, с какой стороны камера у телефона, и нечаянно снял шедевр

Увидев такой поворот событий, менеджер решил поддержать храбреца и начал давать отпор второму грабителю, пока третий, с пистолетом, ждал на другой стороне комнаты. В результате дед прогнал сначала одного вора, затем и вооруженного пистолетом. После он кинулся и на третьего, однако тот убежал вместе с сообщниками, получив напоследок от старика пинок под зад.

Как рассказал О'Конор в интервью СМИ, он не думал о последствиях и просто хотел помочь менеджеру букмекерской конторы. По его словам, он сделал то, что сделал бы любой другой на его месте, однако с этим явно можно поспорить, ведь другие посетители испугались и не сделали ничего.

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

По теме

Мир сходит с ума: 93-летний дедушка сыграл в модный флешмоб Kiki challenge - видео
Улетное видео: этот дедушка запросто даст фору молодежи
"Дедушка мира": самый пожилой мужчина на планете умер в Испании
Теги:
дедушка, грабители, отпор, Примечательные факты
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Тренировка сборной Франции по футболу
Французский футболист отпраздновал день рождения на стадионе "Зимбру" - фото
Французские футболисты потренировались в Кишиневе и готовы сразиться со сборной Молдовы
Сборная Франции по футболу провела тренировку на стадионе "Зимбру"
Алкоголь в крови
Как быстро алкоголь выводится из организма - водителю на заметку

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться