Дедушка, которому за 80, обезвредил вооруженных грабителей – видео

Три вооруженных грабителя ворвались в букмекерскую контору с целью легкой наживы, но 83-летний дедушка, находившийся там, дал им отпор.

Этот интересный случай произошел в одной из букмекерских контор Ирландии и попал на камеру видеонаблюдения. Трое грабителей в капюшонах и с масками, вооруженные молотками и обрезом, ворвались в помещение, где находились три посетителя и менеджер.

Один посетитель моментально убежал, второй залез под стол, а третий – 83-летний Дэнис О'Конор – остался спокойно стоять там. Воспользовавшись тем, что от такого пожилого человека не ждали бы действий, он медленно подошел к двум ворам, напавшим на менеджера, и начал биться с одним из них.

Увидев такой поворот событий, менеджер решил поддержать храбреца и начал давать отпор второму грабителю, пока третий, с пистолетом, ждал на другой стороне комнаты. В результате дед прогнал сначала одного вора, затем и вооруженного пистолетом. После он кинулся и на третьего, однако тот убежал вместе с сообщниками, получив напоследок от старика пинок под зад.

Как рассказал О'Конор в интервью СМИ, он не думал о последствиях и просто хотел помочь менеджеру букмекерской конторы. По его словам, он сделал то, что сделал бы любой другой на его месте, однако с этим явно можно поспорить, ведь другие посетители испугались и не сделали ничего.

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