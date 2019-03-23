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Сотрудники прокуратуры обследовали перевал Дятлова: кадры экспедиции

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© Ruptly

Смотрите видео Sputnik. В результате экспедиции было назначено проведение ситуационной экспертизы, собраны данные, теперь все это необходимо передано экспертам для анализа.

Международное информационное видеоагентство Ruptly отправилось вслед за сотрудниками Свердловской прокуратуры в экспедицию на перевал Дятлова. Она проводилась с целью выяснить, отчего 60 лет назад погибла группа туристов во главе с Игорем Дятловым. Кроме того, ведомство поставило перед собой задачу проверить, насколько точно велось расследование в 1959 году. Основная версия, которую сотрудники прокуратуры проверяли в горах – природная (лавина, "снежная доска" и ураган). Для этого было назначено проведение ситуационной экспертизы, были собраны все данные, теперь все это будет передано экспертам для анализа.

Туристы в горах Урала. Архивное фото
© Sputnik/ Мазур
К перевалу Дятлова потянутся туристы

"Совместно со специалистами по геодезии и картографии мы получили координаты точек, которые нам необходимы для последующего назначения экспертизы. Какие это точки? Это высота 905. Это три места палатки, которые были определены по разным методикам, но они все находятся в диаметре 100 метров. Каждому этому месту мы определили координату на местности, сделали круговую фотосъемку. Соответственно, теперь у нас есть весь материал, чтобы отдать его экспертам. Ну и третье, мы сделали фотосъемку склона Холатчахль от палатки до кедра. Фотографирование производилось, фотофиксация производилась со склона 905. Соответственно, мы видели полностью весь маршрут, траекторию маршрута, ну и соответственно, мы можем более точно, более качественно задать вопросы экспертам", - рассказал о ходе своей экспедиции Андрей Курьяков.

По мнению прокуратуры, это необходимо было проделать, чтобы ответить на вопросы родственников и предотвратить подобное в будущем. Результаты экспедиции, а именно версия случившегося, предположительно будут озвучены в период с августа – по октябрь этого года.

В феврале 1959 года на горе Холатчахль на Северном Урале во время похода погибли девять туристов-лыжников турклуба Уральского политехнического института (ныне Уральский федеральный университет): пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Группу возглавлял Игорь Дятлов. До сих пор обстоятельства их смерти доподлинно неизвестны. При этом трагический случай породил появление различных версий их гибели. До 70-х годов прошлого века уголовное дело по факту гибели девяти туристов оставалось засекреченным. В сентябре 2018 прокуратура Свердловской области запустила новое расследование причин гибели туристической группы Дятлова.

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