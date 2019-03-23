Сопровождение бомбардировщика США над Балтикой: кадры Минобороны

За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.

Отмечается, что истребители не допустили приближения иностранных бомбардировщиков к границе.

© Photo : Министерство обороны РФ "Посейдон" в своем царстве - видео испытаний подводного беспилотника

По данным центра, с 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.

В последнее время активность иностранных разведывательных самолетов и беспилотников у рубежей России значительно увеличилась: только на этой неделе воздушную разведку вдоль российских границ вел 21 летательный аппарат.

Истребителям дежурных сил ПВО пришлось подниматься в воздух четыре раза, нарушения воздушного пространства России они не допустили.

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости