Сопровождение бомбардировщика США над Балтикой: кадры Минобороны

Отмечается, что истребители не допустили приближения иностранных бомбардировщиков к границе.
По данным центра, с 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.
В последнее время активность иностранных разведывательных самолетов и беспилотников у рубежей России значительно увеличилась: только на этой неделе воздушную разведку вдоль российских границ вел 21 летательный аппарат.
Истребителям дежурных сил ПВО пришлось подниматься в воздух четыре раза, нарушения воздушного пространства России они не допустили.
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