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Сопровождение бомбардировщика США над Балтикой: кадры Минобороны

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Минобороны России

За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.

Отмечается, что истребители не допустили приближения иностранных бомбардировщиков к границе.

© Photo : Министерство обороны РФ
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По данным центра, с 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.

В последнее время активность иностранных разведывательных самолетов и беспилотников у рубежей России значительно увеличилась: только на этой неделе воздушную разведку вдоль российских границ вел 21 летательный аппарат.

Истребителям дежурных сил ПВО пришлось подниматься в воздух четыре раза, нарушения воздушного пространства России они не допустили.

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