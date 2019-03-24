Пассажиры Viking Sky сняли на видео, что происходило после аварии

Опубликованы кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky в Норвегии.

Накануне у корабля возникли проблемы с двигателем. Лайнер потерял ход, и судно пришлось буксировать к берегу.

Из-за сильного шторма спасатели не смогли пересадить находящихся на борту Viking Sky людей на другие суда: пассажиров пришлось эвакуировать на вертолетах.

Сейчас эвакуация временно приостановлена, корабль уже покинули 463 человек (примерно треть пассажиров). Спасатели запустили три из четырех двигателя судна. Теперь лайнер может самостоятельно двигаться. Согласно последним данным, в результате ЧП пострадали 17 человек. Известно, что среди членов экипажа норвежского лайнера находятся трое россиян.