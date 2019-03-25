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Снова мальчик с мячом: представлен официальный талисман Евро-2020

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© Ruptly / МАТЧ ТВ

Презентация талисмана Евро-2020 прошла в Амстердаме перед матчем отборочного турнира между сборными Голландии и Германии.

В шоу участвовали фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс. Вместе с ними Скиллзи продемонстрировал технику владения мячом 55 тысячам зрителей, которые пришли на игру.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах.

Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. В число городов, принимающих турнир, также вошли Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку.

Первый официальный талисман чемпионата Европы был создан к турниру 1980 года - им стал герой сказки Карло Коллоди Пиноккио. На Евро-2016 талисманом был человечек в плаще Супер-Виктор.

Mascota Super Victor
© AFP 2019 / DENIS CHARLET
Супер-Виктор

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