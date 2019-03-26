"Кунг-фу-корова" сбила мотоциклистку — видео

В Парагвае на видео засняли, как корова ни с того ни с сего сбивает с мотоцикла женщину, которая хотела проехать перед стадом.

На кадрах видно, как стадо коров пытается перебежать дорогу, по которой в разные направления ехали два мотоциклиста.

Неожиданно одна из парнокопытных выбежала вперед и, слегка встав на дыбы, передними копытами ударила женщину на мотоцикле. В результате пострадавшая упала без чувств, а довольное животное снова присоединилось к своим сородичам.

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