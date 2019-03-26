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Уснуть уже не получится: шальная шатенка из Youtube дает жару – видео

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Тема:
Новое видео от Youtube (20)
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© Youtube / JessGreenberg1

Что может быть красивее и более волнительно, чем девушка с гитарой?

Известно, что мужчины посвящают своё творчество любимым женщинам. А почему считается, что девушки не могут сыграть на гитаре во имя любви? Как, например, Джессика Гринберг (на видео). Барышня прославилась несколько лет назад в YouTube, записав кавер-версию (перепевку) на песню группы AC/DC.

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И, похоже, спела и сыграла так замечательно, что стала звездой Интернета. Ролики с ее участием набирали огромное количество просмотров. Джессика доказала, что виртуозом гитары могут быть не только мужчины. 

К сожалению, новые видеоролики в последнее время девушка не выкладывает. Может быть это было связано с ее учебой в финансово-экономическом вузе, который, судя по фото в социальных сетях, она недавно окончила. На этом видео она исполняет классику рок-н-ролла Johnny B. Goode. Джессика, не пропадай. Ждем от тебя нового драйва!

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Тема:
Новое видео от Youtube (20)
Теги:
секси, девушка, песни, YouTube, игра, гитара, видео
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