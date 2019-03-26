Осиротевшие, безымянные, но такие лапочки: первая прогулка медвежат - видео

Маму беспризорной троице заменили работники межрегиональной общественной организации "Центр "Тигр".

Без них маленьким увальням зиму было бы не пережить и не обрадоваться первым весенним погожим денькам.

Дальневосточным активистам теперь предстоит решить еще одну задачу: двум маленьким самцам и самочке нужны имена. Пользователи интернета уже присылают свои варианты: географического, мифологического и прочего происхождения. Но самым "теплым" кажется предложение назвать их Топтышка, Топтушка и Пухтышка.

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