Вера Брежнева запуталась в юбке на концерте и упала - видео

Запуталась в юбке и упала на концерте. Зрители поняли, что экс-солистка группы "ВИА Гра" выступала под фонограмму.

Зрители поняли, что экс-солистка группы "ВИА Гра" выступала под фонограмму.

Вера Брежнева опозорилась на концерте "Звезды Русского Радио" во время исполнения песни "Близкие люди".

Брежнева хотела спуститься со сцены, но запуталась в собственном платье и не удержалась. Певица упала.

Подняться ей помог один из охранников, находившийся неподалеку.

После этого Брежнева продолжила свое выступление, активно вовлекая зал. Большая часть зрителей, кажется, сделала вид, что ничего не произошло.

Вера Брежнева — известная певица, актриса и телеведущая. В период 2003-2007 состояла в российской группе "ВИА Гра". Брежнева записала несколько песен в дуэте с молдавским певцом Даном Баланом. Например, эта композиция стала хитом прошлого лета.

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