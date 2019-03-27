Комфортно ли молдаванам живется в Эстонии - видео

Комфортная, спокойная и размеренная жизнь плюс высокие зарплаты, качественное образование, высокий уровень культуры – так охарактеризовали Эстонию представители молдавской диаспоры в этой прибалтийской стране.

"Минимальная зарплата в Эстонии 512 евро. Средняя зарплата – около 1200 евро", - рассказал председатель Молдавского общества "Каса Маре" Василе Монул в ходе видеомоста Кишинев – Таллин, который прошел в пресс-центре Sputnik Молдова.

Отвечая на вопрос о том, где обустраиваются молдаване в Эстонии, председатель Молдавского общества "Лучафэрул" Стелла Енакий отметила, что многие работают в сфере образования, туризма, есть инженеры, дизайнеры, строители, в том числе высокой квалификации, государственные служащие и так далее.

"Наши соотечественники получают от 750 евро и выше. Мы не тратим на жизнь больше, чем в Молдове. Даже меньше. Во всяком случае, я лично. Хотя у меня свой дом на земле", - отметила Енакий.

Полную запись видеомоста можно посмотреть по этой ссылке.