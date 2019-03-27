Удивительное спасение маленьких медвежат в Твери - видео

Косолапые родились в разных медвежьих семьях, но сейчас их объединяет шанс выжить и вновь оказаться в дикой природе - там, где их дом.

Малыши потеряли свои семьи из-за вырубки леса и зимней охоты. На данный момент они накормлены и вымыты. За их здоровьем следят ветеринары Центра спасения в Тверской области.

Пока медвежата достаточно окрепнут, пройдет 6-7 месяцев.

К этому времени можно будет без страха за их жизнь отпустить в дикую природу.

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