Утерянный рай: пляжи и воды Бали превратились в мусорный полигон - видео

Реальность далека от фотографий в рекламных проспектах и подпитываемых ими мечтаний.
В море нужно пробиваться сквозь всевозможные бытовые отходы, в основном пластиковые.
Не лучше положение дел и на суше, иногда ноге человека негде ступить из-за разбросанной тары, упаковки, чехлов, оберток и тому подобного.
Ребекка Гилмор - активистка экологического движения и блогер. Она не только сняла весь этот кошмар на видео, но и посчитала, что о рукотворном бедствии должны узнать как можно больше людей во всем мире.
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