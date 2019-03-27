Утерянный рай: пляжи и воды Бали превратились в мусорный полигон - видео

Люди все еще ездят на остров в надежде вкусить радости тропического отдыха, а серферы - удовольствие прокатиться на крутых волнах. Но увиденное на месте ввергает их в уныние.

Реальность далека от фотографий в рекламных проспектах и подпитываемых ими мечтаний.

В море нужно пробиваться сквозь всевозможные бытовые отходы, в основном пластиковые.

Не лучше положение дел и на суше, иногда ноге человека негде ступить из-за разбросанной тары, упаковки, чехлов, оберток и тому подобного.

Ребекка Гилмор - активистка экологического движения и блогер. Она не только сняла весь этот кошмар на видео, но и посчитала, что о рукотворном бедствии должны узнать как можно больше людей во всем мире.

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости