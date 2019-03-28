Лавров: Москва намерена придать дополнительный импульс сотрудничеству с США

Россия надеется на торжество здравого смысла в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Москва хотела бы придать российско-американскому сотрудничеству в экономической и инвестиционной сфере "дополнительный импульс". Об этом заявил Лавров на встрече с представителями американской торговой палаты.

По словам Лаврова, российско-американские отношения можно вывести на новый уровень. Сотрудничество России и США пока не дотягивает "до своего потенциала", но Вашингтон не спешит отвечать на предложения.