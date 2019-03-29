Курица спела знаменитый хит и взорвала сеть - видео

Кто только не пел знаменитый хит "Despacito", но такой кавер вы вряд ли где-нибудь еще слышали - улетное видео.

Хит "Despacito" Луиса Фонси приобрел новое звучание, произошло благодаря видеоблогеру, который ведет свой канал на YouTube.

Молодой человек придумал совершенно новую аранжировку песни, использовав в качестве инструмента бокалы с водой, металлическую линейку, игрушечное пианино. Гвоздем нового исполнения трека стала... резиновая курица. Она и "пропела" всю композицию.

Несмотря на странность этого кавера, пользователи в сети оценили его положительно. Видео быстро распространилось и стало вирусным.

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