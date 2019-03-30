Самая красивая девочка в мире покоряет своей кукольной внешностью - видео

Это видео поразило пользователей Интернета: два года назад зарубежные СМИ назвали Анастасию Князеву "самой красивой девочкой в мире".

В прошлом году Настя пошла в первый класс.

На сегодняшний день Настя уже приняла участие в десятках фотосессий, а также заключила контракт с модельным агентством President Kids Management.

Настя работает моделью и уже успела посотрудничать с несколькими брендами детской одежды. Она покорила пользователей Сети своими длинными волосами, голубыми глазами и кукольной внешностью.

Князева уже собрала легион фанатов по всему миру, которые восхищаются ее кукольной внешностью и яркими голубыми глазами.

Анастасия Князева родилась 1 июля 2011 года в Москве. Всеми коммуникациями, а также страницами в соцсетях занимается мама девочки Анна.

Первые фотографии с юной моделью начали появляться в сети в 2015 году.

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