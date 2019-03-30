Хочешь быть тореадором, будь им: опасная коррида в Коста-Рике - видео

Эта забава, несмотря на связанные с ней риски, неизменно собирает множество любителей острых ощущений.

Один раз в год смельчакам дозволяют выйти на арену для того, чтобы подразнить быка.

То ли коррида, то ли родео - так или иначе, "старики" отдыхают, в бой идут одни... новички.

Хотя в Коста-Рике рога животных подпиливают перед выходом к публике, на уровне выброса адреналина у непрофессиональных тореро это мало сказывается.

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