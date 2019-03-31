Украина выбирает президента - видео о том, как голосуют в Киеве

Гражданам страны предстоит определиться с политическими предпочтениями, имея перед собой беспрецедентно длинный список кандидатов.

© Sputnik / Maksim Blinov Президентские выборы на Украине: голосование началось

В бюллетень для голосования включено 39 претендентов на высшую должность в государстве.

На участках работают официальные международные наблюдатели и представители общественных организаций. ЦИК объявит официальные результаты до 10 апреля.

Если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, 21 апреля состоится второй тур.

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