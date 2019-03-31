Настя Лисовая из Рыбницы - о своем выступлении на шоу "Ты супер!"

Участие девятилетней представительницы Молдовы в международном вокальном конкурсе - несомненны успех, она вошла в "золотую обойму" представительного смотра юных исполнителей.

Перед эфиром Настя Лисовая рассказала корреспонденту Sputnik о своих мечтах, о том, как как преодолеть страх сцены, о том, чем отличается профессиональный певец от исполнителя-любителя.

"Счастья и удачи, мы любим тебя", - сказал ведущий шоу "Ты супер!" Вадим Такменев за несколько секунд до выхода Насти Лисовой на сцену.

Для конкурса "Ты супер!" девочка подготовила песню "33 коровы" из кинофильма "Мэри Поппинс, до свидания!".

Жюри высоко оценило энергичное и задорное выступление девочки. Одобрение было единогласным - четыре зеленных "кнопки" из четырех.

Особенно впечатлил номер Диану Арбенину.

Настя, в итоге, не попала в число фаворитов, избранных судьями для полуфинала, но удостоилась приглашения участвовать в конкурсе ровно через год.

"В следующем году победим всех!", - уверенно сказала девочка.

Дар свыше

В конкурсе "Ты супер!" участвуют дети из малообеспеченных семей, сироты, ребята, которые находятся под опекой, оставшись без родителей. Не исключение – Настя Лисовая, которая несмотря на то, что осталась без родителей, серьезно занимается музыкой и танцами.

"Так случилось, что Настя осталась без родителей с шестимесячного возраста. В три-четыре года она начала петь и танцевать, сама включала музыку и пела, потом участвовала в выступлениях в детском саду", - рассказала бабушка Насти Екатерина Лисовая.

Потом девочка поступила одновременно в общеобразовательную школу и школу искусств по классу фортепиано и вокала.

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"В ноябре в Рыбнице проходил конкурс "Новые имена XXI века", в котором Настя заняла первое место. Много раз девочка участвовала в международных конкурсах по бальным танцам, в том числе в чемпионате Европы, который проходил в Кишиневе", - добавила Екатерина.

Участница "Ты супер!" из Молдовы рассказала, как готовится к выходу на сцену>>>

Девочку поддерживают земляки – участники группы DoReDoS, которые завоевав первое место на "Новой волне" в Сочи, а в следующем году представили Молдову на одном из самых популярных музыкальных "состязаний" планеты – "Евровидении-2018", где получили приз за лучшую постановку номера.

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