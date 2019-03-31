23:47 31 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.31
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.63
Поиск
Видео

Настя Лисовая из Рыбницы - о своем выступлении на шоу "Ты супер!"

Получить короткую ссылку
Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (121)
130 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik /

Участие девятилетней представительницы Молдовы в международном вокальном конкурсе - несомненны успех, она вошла в "золотую обойму" представительного смотра юных исполнителей.

Перед эфиром Настя Лисовая рассказала корреспонденту Sputnik о своих мечтах, о том, как как преодолеть страх сцены, о том, чем отличается профессиональный певец от исполнителя-любителя. 

Участники конкурса Ты супер!
© Sputnik / Евгения Новоженина
Концерт "Ты супер!" в Кремле: о чудесах, талантах и вере в себя

"Счастья и удачи, мы любим тебя", - сказал ведущий шоу "Ты супер!" Вадим Такменев за несколько секунд до выхода Насти Лисовой на сцену. 

Для конкурса "Ты супер!" девочка подготовила песню "33 коровы" из кинофильма "Мэри Поппинс, до свидания!".

Жюри высоко оценило энергичное и задорное выступление девочки. Одобрение было единогласным - четыре зеленных "кнопки" из четырех.

Особенно впечатлил номер Диану Арбенину.

Настя, в итоге, не попала в число фаворитов, избранных судьями для полуфинала, но удостоилась приглашения участвовать в конкурсе ровно через год. 

"В следующем году победим всех!", - уверенно сказала девочка. 

Дар свыше

В конкурсе "Ты супер!" участвуют дети из малообеспеченных семей, сироты, ребята, которые находятся под опекой, оставшись без родителей. Не исключение – Настя Лисовая, которая несмотря на то, что осталась без родителей, серьезно занимается музыкой и танцами.

"Так случилось, что Настя осталась без родителей с шестимесячного возраста. В три-четыре года она начала петь и танцевать, сама включала музыку и пела, потом участвовала в выступлениях в детском саду", - рассказала бабушка Насти Екатерина Лисовая.

Потом девочка поступила одновременно в общеобразовательную школу и школу искусств по классу фортепиано и вокала.

Анастасия Лисовая
© Sputnik / Евгений Одиноков
 Александр Олешко поддержал землячку на сцене "Ты супер!"

"В ноябре в Рыбнице проходил конкурс "Новые имена XXI века", в котором Настя заняла первое место. Много раз девочка участвовала в международных конкурсах по бальным танцам, в том числе в чемпионате Европы, который проходил в Кишиневе", - добавила Екатерина.

Участница "Ты супер!" из Молдовы рассказала, как готовится к выходу на сцену>>>

Девочку поддерживают земляки – участники группы DoReDoS, которые завоевав первое место на "Новой волне" в Сочи, а в следующем году представили Молдову на одном из самых популярных музыкальных "состязаний" планеты – "Евровидении-2018",  где получили приз за лучшую постановку номера.

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (121)

По теме

Настя Лисовая - в сегодняшнем эфире шоу "Ты супер!"
 Александр Олешко поддержал землячку на сцене "Ты супер!"
Теги:
выступление, Ты супер, шоу, Телеканал НТВ, Москва, Анастасия Лисовая
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Жители Киева во время голосования на выборах президента Украины на одном из избирательных участков
Граждане Украины выбирают нового главу государства - фотолента
LIVE: Суперсезон проекта Ты супер!
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Суперсезон проекта "Ты супер!"
Замена продуктов во время поста
Чем заменить в пост мясо, рыбу и "молочку"

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться