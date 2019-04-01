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Гвердцители и Олешко рассказали о своем участии в проекте "Ты супер!"

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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (122)
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© Facebook / Ты супер

Тамара Гвердцители и Александр Олешко стали гостями третьего выпуска шоу "Ты супер!", поддержав юных исполнителей - что сказали артисты о детях и проекте, смотрите на видео.

Народная артистка России Тамара Гвердцители пришла поддержать на конкурсе 12-летнего Ивана Масленникова из Тамбовской области и спела вместе с ним песню "Мамины глаза".

"Я желаю проекту "Ты супер!", чтобы вышли лучшие и талантливые дети, чтобы их всех заметили, чтобы проект дал детям крылья. У нас замечательная вокальная музыка, и современная, и с советских времен, и русская – в ней весь мир", - сказала Гвердцители. 

Анастасия Лисовая
© Sputnik /
Настя Лисовая из Рыбницы - о своем выступлении на шоу "Ты супер!"

А вот Александр Олешко пришел поддержать девятилетнюю Настю Лисовую из Молдовы. Вместе они исполнили композицию "Мой белый город".

"Анастасия прекрасна. Она искренняя, прелестная девочка. Мне кажется, что в этом возрасте любой выход на сцену запоминается на всю жизнь, а уж тем более участие в таком проекте, как "Ты супер!", - это самое настоящее событие. Я очень рад, что познакомился с Настей, потому что она трогательный, чистый, нежный и очень красивый человек. Желаю ей удачи, найти свой путь и свою дорогу", - подчеркнул Олешко.

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Вместе с тем уроженец Кишинева отметил и сам проект, который очень помогает детям.

"Ты супер!" – не просто проект тех людей, кто поет, говорит, танцует, это проект тех людей, которые не смогли в своей жизни пока быть полностью счастливыми, но они смогли преодолеть трудности, которые им выпали. Это проект про жизнь, про любовь, про красоту, про доброту. Это проект мира, который объединяет детей из разных уголков земного шара", - добавил артист.

О проекте "Ты супер!"

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и информационным агентством и радио Sputnik при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. 

© Sputnik /
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Проект дает шанс талантливым ребятам, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе, продемонстрировать свои вокальные способности миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами, а также познакомиться со звездами мирового уровня.

На протяжении всего международного проекта в нем принимали участие и представители из Молдовы. В первом сезоне вокального проекта зрителей покорили шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из Чадыр-Лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень. В 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. В 2018 году во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса, а в Суперсезоне нашу страну представила девятилетняя Анастасия Лисовая из Рыбницу, которая получила право принять участие в четвертом сезоне "Ты супер!".

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Все расходы на участие детей в проекте и их сопровождающих покрывают организаторы.

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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (122)

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