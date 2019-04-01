Смерть совладелицы S7: видео с места падения самолета

Катастрофа произошла накануне при заходе частного борта на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне).

О случившемся написала немецкая Bild. Информацию о крушении в Германии бизнес-самолета, принадлежавшего авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7), РИА Новости подтвердил источник в Росавиации, не уточнив при этом, кто находился на борту.

Позднее S7 подтвердила информацию о гибели главы совета директоров группы S7 Натальи Филевой . Компания выразила глубочайшие соболезнования семье и близким покойной.

"Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива", - отметили в холдинга S7 Group.

Дмитрий Рогозин написал он в Twitter: "Она была великим энтузиастом авиации и космонавтики, и для всех нас ее гибель - личная трагедия".

"Успешный предприниматель, харизматичный лидер и яркая женщина - такой она останется в нашей памяти и истории авиации", - сказал представитель аэропорта "Домодедово" (базовый аэропорт S7).

Следствие уже начало Управление по расследованию авиапроисшествий Германии, оперативный штаб создал и Межгосударственный авиационный комитет.



