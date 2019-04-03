Такого еще не было: полезная "фишка" для пассажиров троллейбусов Кишинева

Как пояснили в столичной администрации, эта инициатива позволит создать диалог с пассажирами и улучшить качество предоставляемых услуг.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Пассажиры столичных троллейбусов могут сообщать онлайн о проблемах, с которыми они сталкиваются. Жалобу можно отправить управлению электротранспорта (RTEC) прямо во время поездки, отсканировав QR-код - стикеры, которые появились в троллейбусах, как в новых, так и в старых.

Пошаговая инструкция, как работает система:

При помощи мобильного телефона надо отсканировать QR-код;

Заполнить шаблон (в Google docs), где необходимо указать номер троллейбуса, время и проблему, с которой столкнулся человек;

Жалобу можно отправить онлайн на электронный адрес RTEC, и сотрудники предприятия рассмотрят петицию.

"Пассажиры могут сообщить, в том числе о таких проблемах, как соблюдение рабочего графика троллейбусами, об инцидентах с участием персонала, ДТП и др. Автор петиции может указать свои имя и фамилию или остаться анонимным", - отметили в примэрии.

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Руководитель RTEC Дорин Чёрный заявил, что инициатива позволит создать диалог с пассажирами и улучшить качество предоставляемых услуг.

"Сегодня в каждом троллейбусе появились стикеры, чтобы пассажиры и кондукторы могли сообщать о проблемах. Отсканировав QR-код, можно описать проблему и направить сообщение прямо в управление транспорта. Затем будет оказана помощь, и вопрос решится", - заявила Михаела Глежу, которая работает кондуктором в течение четырех лет.

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Ее коллега Татьяна Верабов трудится в столичном троллейбусном парке №1 шесть лет. Она рассказала, что за время ее работы ситуация в системе общественного транспорта улучшается. "Призываем пассажиров к взаимоуважению", - отметила она.

По данным примэрии столицы, QR-коды установлены в 313 транспортных единицах RTEC.

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