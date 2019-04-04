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На права не сдала — ученица автошколы рванула на красный и попала в ДТП

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© Youtube / Dinu V

Не зря автомобили автошкол увешаны предупреждающими знаками. Молодая женщина, которая практиковалась в вождении на улицах Кишинева, и, нарушив правила, попала в ДТП на пересечении улиц Михая Эминеску и Букурешть.

Автомобиль автошколы, которым управляла 25-летняя женщина, двинулся на красный свет на оживленном перекрестке. В результате в него врезался внедорожник Hyundai, которым управлял 57-летний водитель. 

Скорость
CC0 / Pixabay / PublicDomainPictures
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Однако не факт, что в ДТП виновата именно неопытная автоледи. Рядом с ней находился 34-летний инструктор. По мнению комментирующих видео происшествия в социальных сетях, именно он несет ответственность за возникновение этого дорожного инцидента.

Полиция выясняет обстоятельства происшедшего, чтобы установить ответственность каждого из участников ДТП.

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В ночь на 3 апреля страшное ДТП произошло в столичном секторе Ботаника на улице Гренобля. Автомобиль марки BMW ехал на повышенной скорости и угодил прямо в фонарный столб, практически "обмотав" его своим корпусом - настолько сильным было столкновение.

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Теги:
ДТП
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