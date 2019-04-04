21:22 04 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD17.40
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.64
Поиск
Видео

Лучшие фильмы Георгия Данелия: эти ленты стали легендами - видео

Получить короткую ссылку
45 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Кадры из кинопроизведений к/с «Мосфильм»

Маэстро был признан одним из лучших режиссеров, снимавших кино в жанре лирической комедии.

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. Герои его фильмов давно стали родными людьми в миллионах домов бывшего Советского Союза. Цитаты из кинокартин разлетелись в народ и давно стали крылатыми выражениями. 

 В четверг, 4 апреля, ушел из жизни народный артист СССР, известный миллионам зрителей кинорежиссер, актер, сценарист, публицист Георгий Данелия.

Резо Габриадзе
© Sputnik / Алексей Тихомиров
Человек, подаривший нам "Мимино"

На режиссерских курсах Данелия снял две короткометражные картины: курсовую "Васисуалий Лоханкин" (совместно с Шухратом Аббасовым) и дипломную, в двух частях, "Тоже люди" (1959) - экранизацию отрывка из романа "Война и мир" Льва Толстого.

Настоящую славу Данелии принес легендарный фильм "Я шагаю по Москве", снятый в 1964 году. Затем последовала череда кинохитов, среди которых: "Не горюй!", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!", "Тридцать три", "Паспорт". 

В видеоподборке Sputnik - наиболее яркие моменты из кинокартин прославленного мастера.

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Маслова: Данелия был человеком мира
Прощайте, маэстро. Каким был Георгий Данелия - фотолента
Теги:
видео, фильмы, смерть, Георгий Данелия
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Прощайте, маэстро. Каким был Георгий Данелия - фотолента
Вариация на тему: Лолита Раневская @Судьба
В Молдове сняли свой клип на песню Лолиты "Раневская"
Опасные страны для журналистов
Самые опасные страны для журналистов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться