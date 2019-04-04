Лучшие фильмы Георгия Данелия: эти ленты стали легендами - видео

Маэстро был признан одним из лучших режиссеров, снимавших кино в жанре лирической комедии.

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. Герои его фильмов давно стали родными людьми в миллионах домов бывшего Советского Союза. Цитаты из кинокартин разлетелись в народ и давно стали крылатыми выражениями.

В четверг, 4 апреля, ушел из жизни народный артист СССР, известный миллионам зрителей кинорежиссер, актер, сценарист, публицист Георгий Данелия.

© Sputnik / Алексей Тихомиров Человек, подаривший нам "Мимино"

На режиссерских курсах Данелия снял две короткометражные картины: курсовую "Васисуалий Лоханкин" (совместно с Шухратом Аббасовым) и дипломную, в двух частях, "Тоже люди" (1959) - экранизацию отрывка из романа "Война и мир" Льва Толстого.

Настоящую славу Данелии принес легендарный фильм "Я шагаю по Москве", снятый в 1964 году. Затем последовала череда кинохитов, среди которых: "Не горюй!", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!", "Тридцать три", "Паспорт".

В видеоподборке Sputnik - наиболее яркие моменты из кинокартин прославленного мастера.

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