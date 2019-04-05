Что мне твои лошадиные силы: спринтер Усейн Болт не дал моторикше ни шанса

Восьмикратный Олимпийский чемпион принял вызов и посоревновался с необычным соперником.

Ямайский спринтер на дистанции 50 метров играючи добежал до финиша, оглядываясь назад и дерзко ухмыляясь водителю, к большому удовольствию публики, собравшейся в Лиме.

Организаторы мероприятия выбрали именно мототакси, поскольку это типичный транспорт во многих перуанских городах.

Болт посетил Лиму в рамках пиар-кампании Панамериканских игр-2019, которые пройдут в этом городе.

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