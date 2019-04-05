11:04 05 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Видео

Sputnik подарил сказку сиротам из интерната - видео

Получить короткую ссылку
21 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Vladimir Polusatov

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова инициировало социальный проект "Sputnik Милосердие", направленный на поддержку детей-сирот и людей с ограниченными возможностями.

Двенадцать детей из кишиневского интерната № 3  посетили выставку роботов и познакомились с технологиями будущего. Дети были впечатлены увиденным, их поразил интеллект роботов, которые устроили настоящее шоу в Национальном историческом музее.

Поездка была организована при поддержке Национального союза студентов и молодежи Молдовы.

"Я очень рад, что мы организуем интересные экскурсии для детей из малоимущих семей в различных местах в рамках социального проекта Sputnik Милосердие. Мы надеемся, что эти эмоции дети запомнят на всю жизнь", - отметил президент Национального союза студентов и молодежи Молдовы Евгений Балан.

Проект "Sputnik Милосердие" предусматривает проведение специальных благотворительных культурных и образовательных мероприятий, а также информационную поддержку данной категории граждан.

"Главная задача проекта Sputnik Милосердие — выявить и отразить те трудности, с которыми сталкиваются в наше время дети-сироты и люди с ограниченными возможностями, а также при тесном взаимодействии с гражданским обществом, государственными структурами и правовыми центрами максимально содействовать их разрешению", — отметил руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк.

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает первое место среди интернет-СМИ страны по количеству уникальных посетителей*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 90 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.

* По данным международного агентства онлайн исследований Gemius.

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Как построить молдавского робота и запустить наш корабль на Марс
Теги:
Sputnik Милосердие, Sputnik, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Прощайте, маэстро. Каким был Георгий Данелия - фотолента
Лучшие фильмы Георгия Данелия
Лучшие фильмы Георгия Данелия: эти ленты стали легендами - видео
Опасные страны для журналистов
Самые опасные страны для журналистов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться