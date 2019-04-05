Sputnik подарил сказку сиротам из интерната - видео

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова инициировало социальный проект "Sputnik Милосердие", направленный на поддержку детей-сирот и людей с ограниченными возможностями.

Двенадцать детей из кишиневского интерната № 3 посетили выставку роботов и познакомились с технологиями будущего. Дети были впечатлены увиденным, их поразил интеллект роботов, которые устроили настоящее шоу в Национальном историческом музее.

Поездка была организована при поддержке Национального союза студентов и молодежи Молдовы.

"Я очень рад, что мы организуем интересные экскурсии для детей из малоимущих семей в различных местах в рамках социального проекта Sputnik Милосердие. Мы надеемся, что эти эмоции дети запомнят на всю жизнь", - отметил президент Национального союза студентов и молодежи Молдовы Евгений Балан.

Проект "Sputnik Милосердие" предусматривает проведение специальных благотворительных культурных и образовательных мероприятий, а также информационную поддержку данной категории граждан.

"Главная задача проекта Sputnik Милосердие — выявить и отразить те трудности, с которыми сталкиваются в наше время дети-сироты и люди с ограниченными возможностями, а также при тесном взаимодействии с гражданским обществом, государственными структурами и правовыми центрами максимально содействовать их разрешению", — отметил руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк.

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает первое место среди интернет-СМИ страны по количеству уникальных посетителей*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 90 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.

* По данным международного агентства онлайн исследований Gemius.

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