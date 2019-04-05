Шаолинь, легенда и реальность: малолетние послушники осваивают азы кунг-фу

Чтобы стать настоящим монахом-воином, подготовку следует начинать с младых ногтей и заниматься ею неустанно.
Буддизм отлично сочетается с кунг-фу, понятием, которое в Китае применяют к любому обучению или практике, которые требуют терпения, энергии и времени для завершения.
В Шаолине детей 6-7 лет учат переносить боль и усталость в постоянных занятиях боевыми искусствами.
Этот подход диктуют более чем пятивековая история обители, равно как и традиции воспитания монахов-воинов.
Имидж и всемирную известность Шаолиня подпитали многочисленные художественные фильмы, в том числе известный боевик Бенни Чана.
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