Кишиневская лотерея — на кого упадет крыша остановки, сорванная ветром - видео

Кишиневцы и гости столицы привыкли к тому, что Кишинев — это, в общем, небезопасный город. Плохо у нас с безопасностью. И речь даже не об уличных грабителях — о существовании которых вы догадываетесь, внезапно очнувшись на тротуаре с тупой болью в затылке и вывернутыми карманами.

И не о карманниках в общественном транспорте, которые обнаглели настолько, что угрожают пассажирам, обнаружившим их руку в своем кармане. И не о пьяных, чьи крики и разборки придают неповторимый вечерний колорит спальным кварталам. И не о наркоманах, которых в городе (и на видео в Facebook) почему-то становится тем больше, чем больше мы читаем рапортов полиции о задержании наркоторговцев.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кишинев тающий: грязные кочки снега и беспомощные горожане

Нет, речь о вещах прозаичных. О том, что вы запросто можете сломать ногу, поскользнувшись на грязном льду. Или можете порвать пальто, протискиваясь между стеной дома и припаркованным на тротуаре джипом. Или можете проехаться лицом по тротуару, бредя по темным, лишенным уличного освещения проспектам столицы и споткнувшись о трещину в древнем, разбомбленном асфальте. И никто за это не ответит.

Или может быть, вам на голову просто упадет крыша остановки. Вот как может случиться с крышей павильона на видео, которое сняли корреспонденты Sputnik в самом центре Кишинева (остановка Митрополит Дософтей) на ул. Генри Коанда. И ладно еще, если сорванный с болтов тяжелый лист пластика обрушится на макушку взрослого человека — который, может быть, после этого выживет. Но маленького ребенка такая штука, сорванная ветром, точно прикончит.

"Ветер!" — возможно, скажет агрессивно какой-нибудь городской чиновник. Ну да, ветер. А зимой снег, а весной — распутица. Не говорите нам — "ветер". Расскажите, когда в последний раз кто-нибудь в яркой "спецовке" проверял болты, которыми крепится та крыша. Кто-нибудь вообще проверяет городские конструкции — столбы, железные кронштейны, остановки на предмет изношенности и безопасности?

Не дает ответа городское начальство. У него много дел, сплошные стихийные бедствия. Зимой — снег, весной — таяние снега. Летом — лето. Одна сплошная катастрофа. Как им не посочувствовать?

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