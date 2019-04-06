Как зоопарк Кишинева пережил зиму: настоящий бэби-бум после холодов - видео

Верблюжонка в зоопарке Кишинева назвали Мартыном, потому что он родился в марте.

"Кормим его по пять раз в день молоком нубийской козы, оно очень жирное и идеально подходит для верблюдов. Дело в том, что для мамы Мартына это первая беременность, самка была не готова стать родительницей", - рассказала Sputnik завсекцией по связям с общественностью Кишиневского зоопарка Ольга Юзвак.

Выпивает верблюжонок литр молока за раз, в течение суток у него пять кормлений. Мартын родился от самки, которая сама появилась на свет в столичном зоопарке 7 лет назад. Это был подарок от болгарского цирка, чьи верблюды застряли на таможне.

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Кишиневский зоопарк работает каждый день - с 10.00 до 19.00 (в летнее время – до 20.00).

Вход для взрослых – 30 леев.

Школьники, пенсионеры – 5 леев.

Детишки до 7 лет – бесплатно.

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