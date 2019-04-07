Суперскорость: девушка пересчитала деньги быстрее машинки - улетное видео

Смотрите на видео, как женщина пересчитывает несколько пачек денег с той же скоростью, что и машинка, а, может, даже быстрее.
Работница китайского банка делает что-то невообразимое. На кадрах видно, как она пересчитывает деньги очень стремительно и при этом не забывает записывать данные.
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Сначала может показаться, что все это постановка, но на кадрах видно, как женщина несколько раз сбивается и ей приходится заново задавать ритм.
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